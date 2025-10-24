松田がスーパーGTからの引退を決意した。写真は2016年のもの(C)Getty ImagesスーパーGTに日産系のKONDOレーシングから参戦している松田次生が、自身のSNSなどを通じて今季限りでシリーズの活動を終えると発表した。GT500クラスでは2014、15年と2年連続でチャンピオンとなり、通算25勝。11月1、2日のシリーズ最終戦モビリティリゾートもてぎ大会がスーパーGTでのラストランとなる。ただし、レーシングドライバーとしては引退しな