人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月25日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）今日は孤独がキーワード。1人ならではの楽しみを満喫して。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）人におごると後悔しそう。今日のお会計は割り勘がおすすめ。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）うっかりミスが増え