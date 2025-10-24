22日に周南市の晴海親水公園の護岸から約15メートル沖合の海底（水深5メートル）で発見された異物について、徳山海上保安部は調査の結果、土管だったと発表しました。海上自衛隊呉警備隊呉水中処分隊が24日午前から調査を実施し確認しました。