県産の農林水産物に付加価値を加えた商品の販路拡大につなげようと、バイヤーを招いた展示・商談会が山口市で開かれました。こちらは柑橘類を食べさせて養殖した「柑味鮎」。同じく鮎を発酵させた魚醤とセットで販売し、炊き込みご飯「みかん鮎めし」を家庭で楽しんでもらおうというものです。「山口グッと産品EXPO」には6次産業化などに取り組む37の事業者や団体が出展しました。去年までは出展者同士の交流が主な目的でし