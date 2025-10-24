日本銀行は、金融システムの安定性を評価する「金融システムリポート」を公表した。国内の金融システムは「全体として安定性を維持している」としたうえで、株式市場の過熱感に加え、不動産価格の上昇について「市況の動向に注意する必要がある」と指摘した。株価については、「トレンドからの上方乖離（かいり）を示す『赤』が点灯している」と下落リスクに注意を促し、「我が国の金融機関が相応の株式リスク量を有しているこ