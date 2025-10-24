フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第２戦中国杯初日（２４日、重慶）、女子ショートプログラム（ＳＰ）で渡辺倫果（三和建装・法大）が好スタートを切った。冒頭のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を着氷させると、３回転ルッツ―３回転トーループも決める。３本のジャンプを大きなミスなくまとめて７４・０１点をマークし、演技後にはガッツポーズを見せた。世界女王のアリサ・リウ（米国）に首位の座は譲