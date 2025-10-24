大谷翔平選手も出場したメジャーリーグ・東京シリーズ開幕戦のチケットなどを不正に転売した疑いで、57歳の男が逮捕されました。安田正晴容疑者（57）は3月、日本で行われたシカゴ・カブス対ロサンゼルス・ドジャースの観戦チケット2枚とプロ野球の観戦チケット1枚をあわせて302万円あまりで不正に転売した疑いが持たれています。警視庁によりますと安田容疑者は、他の試合などもあわせて137枚を転売し約450万円の利益を得ていまし