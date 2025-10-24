ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」は２４日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。中野希一（２６＝埼玉）は５日目準優１２Ｒ、２コースから差すと、５コースからまくった大森翼をバック追走。２Ｍで外に流れた大森を内から差して先頭に立ち、そのままゴールした。これで当地は初参戦だった３月Ｇ?ＭＢ大賞（４着）に続く２節連続優出。今節、３