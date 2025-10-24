中川紅葉が今注目のトレンドをお届けする連載企画「KUREHA TREND♡ Vlog」。第2回は、ハロウィーンイベント開催中の「サンリオピューロランド」へ！キャラクターたちと一緒に魔法使いの世界を楽しめる期間限定のピューロランド、ぜひ行ってみて♡KUREHA TREND♡ Vlog Vol.2ミーハーガール・紅葉が、今注目のトレンドを紹介する連載企画。今回はハロウィーンイベント開催中のサンリオピューロランドへ♡ “可愛