川崎市役所（資料写真）川崎市は２４日、同市中原区の県立高校に通う２年の生徒や職員計９６人が腹痛や下痢などの症状を訴えたと発表した。そのうち、２１人の便から腸管出血性大腸菌Ｏ１５７が検出された。また生徒１５人が入院している。市が原因を調べている。市によると、２０日午前８時４５分ごろ、市内の医療機関から複数の生徒が下痢などの症状で受診したと市保健所に連絡があった。市は２２日、同校に対してトイレやド