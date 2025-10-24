第2子妊娠中の女優真木よう子（43）が24日、弟・仁さんと運営するYouTubeチャンネル「金森姉弟」を更新。妊娠糖尿病と診断されたことを明かすとともに、妊娠マイナートラブルなどの苦労を語った。真木は、双子を出産したタレント中川翔子のYouTubeやSNSを日々チェックしているといい「すごい大変そうで。もう本当に偉いと思う。尊い！想像を絶する大変さだと思います」と言及しつつ、自身を重ね合わせ、つわりの辛さなどについて話
