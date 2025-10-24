マングスタは、ヴァレルンガに次いでデ・トマソが作り上げた、2作目のロードゴーイングカーである。ただ、その誕生の背景はかなり複雑で、そこにはアレハンドロ・デ・トマソと、もう一人の人物が絡み合っていた。【画像】ショーに出品されたときのマングスタや、ワンオフのマングスタ・スパイダーほか（写真11点）その絡み合っていた人物とは、キャロル・シェルビーであった。シェルビーは、1963年に始まった全米ロードレース選手