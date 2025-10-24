大相撲の小結・安青錦（安治川）が「大阪安青錦後援会発足祝賀会」に２４日、大阪市内のホテルで行われた。初の個人後援会で来日直後に稽古していた関大の関係者を中心に約２００人が参加。「すごくうれしい。応援に応えたい」と喜んだ。ウクライナ出身で来日したときに関大相撲部主将だった山中新大さんの神戸市内にある自宅に住み、稽古に励んだ。「大阪は大好きな場所」と思い入れは深い。２１日にロンドン公演から日本