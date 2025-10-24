◇スピードスケート全日本距離別選手権第１日（２４日、長野・エムウェーブ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕明け。男子５００メートルで、２２年北京五輪で銅メダルを獲得した森重航（オカモトグループ）が、３４秒５７で４年ぶりの優勝を果たし、Ｗ杯前半戦代表を確実にした。最初の１００メートルのラップを９秒６４で入ると後半もしっかり加速して、トップタイムをたたき出した。４年前の同レースを上回