今回、高市総理が表明した介護分野における改善について、専門家に聞きました。 【写真を見る】高市総理表明の“介護分野の改善” 専門家の見解を大石邦彦が聞いた「小規模な事業所の経営が厳しくなる中で期待できる」 Q．改定時期を前倒しの措置については？（第一生命経済研究所須藤智也副主任研究員）「率直に期待感を感じた。前倒しの改定は物価や賃金が上昇して、特に小規模な介護事業所の経営が厳しくなってきている中では