孫や証券会社の社員などをかたったニセ電話詐欺事件で、「受け子」と「回収役」の男2人が逮捕されました。詐欺などの疑いで10月までに逮捕されたのは、福岡県筑後市の塗装工、森山雪那被告（20）と志免町の溶接工、大熊凌平容疑者（27）です。警察によりますと、森山被告と大熊容疑者は、ことし6月、別の人物らと共謀し、孫や証券会社の社員をかたって太宰府市の当時81歳の女性から現金100万円をだまし取った上、その一部を公衆ト