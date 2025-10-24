【Dollfie Dream Sister 花海咲季】 価格：75,900円 イベント「ドールズ パーティー54」にて販売予定 ボークスは、ドール「Dollfie Dream Sister 花海咲季」の特設ぺ―ジを10月24日に公開した。 ゲーム「学園アイドルマスター」より「花海咲季」をDollfie Dream Sisterシリーズで再現したもの。ゲーム内の初星学園