本作品は、ママリユーザーさんの体験談から再編成した作品です。ストーリーのメインである朝は、とある日、自身の子どもを虐待していると通報を受けてしまいます。納得のいかない日々を過ごしていた朝は、周りのご近所さんが怖くて仕方なくなっていました。そんな中でも、朝は唯一、お世話になっていた郷田に相談をして…。『ご近所さんに虐待通告されました』第2話をご覧ください。 謎の通報から数日、