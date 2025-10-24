「電動キックボード」 出せる最高速度によって3種類に呼び分けられる、複雑な乗り物。時速20km以下のものは免許が不要だが、車両に含まれるので乗りこなすには道交法などの知識が必要。なお歩道走行が可能なのは、自転車の歩道通行が標識で許可された場所を時速6km以下のモードで走行する時だけで、速度さえ切り替えればいつでもどこでも歩道走行できるわけではない。また猫との二人乗りも禁止されている。