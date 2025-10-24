1.2Lハイブリッドの過不足ない加速4.4mのボディに3列シートを実現した、シトロエンC3 エアクロス。試乗したのは電圧48Vの電動アシストが備わる、1.2L 3気筒ターボのハイブリッドで、最高出力は146psある。ファミリー・クロスオーバーとして、加速力は過不足ない。【画像】コスパ抜群の7シーターシトロエンC3 エアクロス・ハイブリッドサイズの近いSUVは？全132枚実際の計測では、0-100km/h加速は9.9秒。カタログ値の10.1秒を