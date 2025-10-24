２４日、記者会見で発言する中国商務部の王文濤（おう・ぶんとう）党組書記・部長。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京10月24日】中国商務部の王文濤（おう・ぶんとう）党組書記・部長は24日、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を紹介する記者会見で次のように述べた。中国の大市場の優位性を十分に発揮し、世界のイノベーションの応用の場とする。中国の大市場を世界にとっての大きなチャンスとし、外国