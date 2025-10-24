【新華社長治10月24日】中国山西省長治市平順県にある仏教寺院、大雲院は、五代十国時代の後晋の天福3（938）年に創建された。敷地面積は4千平方メートル余り。現存する建物は、二つの中庭を囲んだ「二進院落」の配置をとり、うち弥陀殿が五代十国時代の遺構として残っている。殿内には当時の寺院壁画が保存されており、現存する中国の寺院建築の中でも極めて珍しい。1988年には、第3次全国重点文物保護単位（国宝・重要文化財）