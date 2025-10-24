記者会見するイスラエルのコーヘン駐日大使＝24日午後、東京都内イスラエルのコーヘン駐日大使は24日、東京都内で記者会見し、パレスチナ自治区ガザの停戦合意に基づく人質の遺体の返還が遅れているとして、イスラム組織ハマスを非難した。ハマスに合意を守らせるために日本を含む国際社会が圧力をかけるよう求めた。ハマスは戦闘で荒廃したガザでの遺体収容には時間がかかると訴えている。コーヘン氏は返還可能な遺体がハマス