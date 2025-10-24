スーパーのコメ価格が5週ぶりに値上がりしました。農林水産省によりますと、10月19日までの1週間にスーパーで販売された5kgあたりのコメの平均価格は前の週から100円ほど高い4251円となりました。値上がりは5週ぶりです。また、前の年の同じ時期と比べると800円以上高くなっています。新米が出回り始めたことや備蓄米の販売がピーク時に比べ減ったことなどが影響しています。