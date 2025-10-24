ホテルニューオータニ（東京）のティー&カクテル「ガーデンラウンジ」では、2025年12月1日～2026年3月31日まで、いちごをテーマにした『スーパースイーツビュッフェ2026～いちご＆あまおうスイーツ～』を開催♡旬の博多あまおうを贅沢に使用したショートケーキやタルト、ロールなど多彩なスイーツが並びます。広大な日