9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー・後藤まつりのファースト写真集『まつりがはじまる。』（撮影・野澤亘伸、税込4180円、 A4判オールカラー112ページ）が、10月24日に徳間書店からリリースされます。【写真】乱れた髪がセクシーな後藤まつりさん9頭身のスタイルとキュートな笑顔で知る人ぞ知る最強ポテンシャルと評される後藤さんが「えっ、ここまで大胆に！」とファンを驚かせるような、過去最大露出に