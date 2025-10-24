新潟県は24日、教諭1人を免職、校長1人を停職6か月とする懲戒処分を発表しました。免職の処分を受けたのは、県立佐渡中等教育学校の男性教諭（44）です。男性教諭は、ことし5月、自分のスマートフォンを使って佐渡汽船新潟港のエスカレーターで女性のスカート内の下着などを撮影しようとしたということです。女性が気付いて、警察に通報。男性教諭は新潟市内の警察署で事情聴取を受けました。その後、9月1