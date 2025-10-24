拉致被害者の曽我ひとみさんが新潟市内の高校で講演を行い「問題解決のためにできることを一緒に考えほしい」と訴えました。この講演会は若い世代に拉致問題への理解を深めてもらおうと高校が企画しました。〈曽我ひとみさん〉「母を含む拉致被害者の救出のためこの先の一年がたったの一日がもう待てないと訴え続けてきました」曽我ひとみさんは1978年に佐渡市で母・ミヨシさんとともに北朝鮮に拉致されました。〈曽我ひとみさん〉