新潟大学医歯学総合病院は24日、2014年に内視鏡検査後に患者に対し治療が推奨されていたにも関わらず、治療が行われず、11年後のことし7月に発覚した医療事故があったと発表しました。病院によりますと、患者は新潟県在住の現在70代の男性です。2014年11月、耳鼻咽喉・頭頸部外科で咽頭部の治療を行う前の検査として、上部消化管の内視鏡検査を行ったところ偶然に食道に腫瘤（しゅりゅう）が見つかったということです。当時、治療