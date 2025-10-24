高市政権の物価高対策の象徴と言ってもいいガソリン税暫定税率の廃止ですが、正直、雲行きがあやしくなってきました。 【写真を見る】高市政権の試金石に!? どうなるガソリン税暫定税率廃止 今国会での法案成立のはずが…雲行き怪しく“先送り案”も 野党は「明確な合意違反」と反発 そもそも暫定税率の廃止については主な政党が基本的に賛成していて、他の物価高対策と比べても障壁は少なく、すんなり決まると思われていました