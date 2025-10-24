私（セツコ）は夫と2人暮らしです。いえ……本当は長男（ヒロキ）も同居しています。長男は何をやっても秀でていて自慢の息子でした。しかし会社を辞めてからは、ずっと長い休息期間を取っています。何度か再就職するよう促してはみましたが、なかなか外へ出る気にならないようです。けれどあれだけ優秀だったヒロキです。きっとじきに社会復帰して華々しく活躍するに決まっています。けれど、そう思いつづけてもう20年以上が経っ