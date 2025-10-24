『サザエさん』が初のアーケードゲームに！ 『まちがいさがし』来春稼働、10月26日までロケテスト開催中！ 国民的人気TVアニメ『サザエさん』が、ついにアーケードゲームで登場します！ コナミアーケードゲームスから発表された『サザエさん まちがいさがし』は、来春に稼働開始予定です。 タッチパネルで直感的に操作でき、実際に放送されたアニメの中から問題が出題されます。「ノーマルモード」のほか、2人で速