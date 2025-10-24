岡山市東区の高校で交通事故の衝撃や怖さを学ぶため、プロスタントマンによる自転車交通安全教室が開かれました。 【写真を見る】プロスタントマンが交通事故を再現高校生が交通事故の衝撃や怖さを学ぶ「音とか飛び方とかが生々しくて怖い」【岡山】 プロスタントマンによる交通事故の再現です。事故の怖さを伝えようと開かれた交通安全教室には、西大寺高校の2年生およそ300人が参加しました。 警察によりますと今年、東署管