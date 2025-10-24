香川県高松市男木島（おぎじま）の男木島灯台（おぎしまとうだい）が国の重要文化財に指定される見通しとなりました。 【写真を見る】男木島灯台が国の重要文化財指定へ130年前から備讃瀬戸の航路の安全を支える映画「喜びも悲しみも幾歳月」のロケ地【香川】 130年前から備讃瀬戸の航路の安全を支え続ける、男木島灯台【画像①】です。近代化に伴い主要航路の要衝に設置された洋式灯台のひとつで、近代の海上交通史上