10月26日は語呂合わせで「デニムの日」です。それを前に岡山県庁では職員が、デニムを身につけ業務にあたりました。 【写真を見る】10月26日の「デニムの日」前に岡山県職員がデニムを身に着け業務“岡山デニム” の魅力発信に 職員が着用しているのはデニムのパンツにスーツです。 （岡山県職員)「着心地もよくて、岡山の製品を着て仕事をするのは、新鮮な気持ちでやっています」 岡山名産のひとつ「デニム」を身に付