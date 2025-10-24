J2サガン鳥栖は24日、IPU・環太平洋大学3年のMF松岡響祈（まつおか・ひびき）の2027シーズン加入が内定したと発表した。松岡は熊本県出身の20歳。身長172センチ、体重67キロ。ソレッソ熊本U―15、サガン鳥栖U―18を経て、IPU・環太平洋大学に進学した。豊富な運動量が持ち味で、攻守において常にハードワークできる。また、長短の正確なパスを武器とする。松岡はクラブを通じ、次のようにコメントした。「2027シーズンより