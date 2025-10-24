広島県竹原市の大久野島で作られていた毒ガスにより、健康被害を受けて亡くなった人の慰霊式が行われました。 ウサギの島で知られる竹原市の大久野島には、１９２９年に毒ガス製造工場が作られました。 慰霊式には、遺族ら約１００人が参列し、今年記載された１０７人を含む４４９３人の死没者名簿が奉納されました。 遺族「（大久野島の歴史は）被害の歴史でもあるし加害の歴史でもある。毒ガスの被害者であり加害者でもある。