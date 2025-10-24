＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース2日目◇24日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞2週後に最終プロテストを控える長澤愛羅（ルネサンス高3年）が3バーディ・1ボギーの「70」で回り、トータル2アンダーの24位タイで決勝ラウンドに進んだ。【写真】なんか魔法を使ってるようなファンタジーな一枚予選通過はツアー8試合目で7位に入った7月の「ミネベアミツミレディス」に続き、2試合連続2度目。17番パ