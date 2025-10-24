１４日、広島県府中町で８歳の女子児童が車にはねられた事故を受け、警察らが再発防止に向けて現場を視察し改善策を話し合いました。 警察や地域住民らが集まったのは府中南小学校前の横断歩道です。 １４日、８歳の女子児童が信号のない横断歩道を渡っていたところ車にはねられ、一時意識不明の重体となりました。 きょう、警察らは現場や周辺を視察し、「運転手が小学校から出てくる車や目先の信号に目が行き、横断歩道を見落