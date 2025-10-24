＜ジェネシス選手権2日目◇24日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞韓国開催のDPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドが終了した。〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析体の使い方が真逆になっていた！日本勢は4人が出場。第1ラウンドを59位で終えていた桂川有人が、6バーディ・1ボギーの「66」をマークし、首位と1打差のトータル5アンダー・9位タイまで急浮上した。11位で滑り出した中島啓太と星野陸也は、1