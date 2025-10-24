24日午後、新潟市江南区でイノシシが捕獲されました。捕獲直後のイノシシをUXのカメラがとらえました。 24日午後1時半すぎの新潟市江南区。 記者が現場にかけつけると、草むらで倒れているイノシシの姿が－ ■新潟市職員 「(Q.麻酔で眠らせている？)はい。区役所と警察がずっと追っていた。」 午前8時ごろ、新潟市江南区亀田工業団地で近くで働く人から「敷地内に体長1mのイノシシ1頭がいる」と警察に通報があり