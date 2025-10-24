被爆者の記憶に残る光景を高校生が「原爆の絵」として描く共同制作が始まりました。 「原爆の絵」は基町高校の生徒と被爆者が直接話し合い、約８カ月かけて制作するものです。 ２００７年から毎年制作され、今年は被爆者７人と生徒１４人が１４点をつくります。 これまでに完成した２２２点は原爆資料館におさめられていて、被爆者らの証言活動や展示会に活用されています。 被爆体験証言者 新井俊一郎さん（９３）「絵が残る