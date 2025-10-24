＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦3日目の対戦カードが発表された。1勝1分け2敗で1.5ptのプールBの日本は、1勝2分け1敗で2ptを獲得している韓国と対決。開催地である韓国とのアウェーの戦いになるが、日本はこれまでの作戦を変更し、新体制で予選通過を目指すことになる。【対戦表】日本代表の相手は？ゴルフ強豪国がズラリ初日、2日