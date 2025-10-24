地域農業の持続的な発展のため、ＪＡと生協ひろしまが包括的連携協定を締結しました。 協定を締結したのは生協ひろしまとＪＡ全農ひろしま、ＪＡ広島中央会です。 この締結により、農畜産物の安定供給や災害時における相互協力などを進めていくとしています。 ＪＡ全農ひろしま 安藤重孝県本部長「（コメでは）消費者、組合の方が買いやすい価格帯、再生産ができるような価格帯を安定的に取引の中でできていければ一番いい」