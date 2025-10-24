戦後の復旧や復興の知識を得るため、ウクライナ政府関係者らが松井市長を訪問しました。 ウクライナ政府関係者らは国際協力機構（ＪＩＣＡ）の支援事業の一環として広島市を訪れています。 松井市長を訪問した関係者の１人は、訪問の目的を「戦争の記憶や復興の記録をどのように残してきたのか学ぶため」と話しました。 また、ロシアが侵攻を続ける中で松井市長は「一刻も早く復旧するよう応援したい」と語り、今後ウクライナと