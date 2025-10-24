これからの気象情報です。 25日(土)は、ゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。 ◆警報・注意報 現在、上・中・下越の広い範囲に霜注意報が発表されています。 ◆10月25日(土)の天気 ・上越地方 朝から日差しが届き、昼間は過ごしやすい陽気になるでしょう。 ただ、夕方以降は次第に雲が厚くなりスッキリしない天気になりそうです。 ・中越地方 晴れているところも午後は雲が広がり、山沿いでは夜遅くに雨の降り