女性のスカート内にカメラを差し入れたとして逮捕・起訴された広島市立小学校の小学校教師の男（２７）が、懲戒免職処分になりました。 男は９月、広島市中区の商業施設で穴のあいた靴にスマートフォンを入れて、１０代女性のスカートの中を撮影しようとした罪に問われています。 広島市教委は１日に男と面会し、内容を認めたことを受けて地方公務員法に違反したと判断し、２４日付で懲戒免職処分にしたと発表