高市早苗新総理の所信表明演説。日本維新の会・吉村代表は「高市カラーがよく出ている」と、好意的に評価しました。２４日、就任後初となる所信表明演説に臨んだ高市早苗総理。現役世代の負担軽減や、副首都構想についての検討を急ぐ方針を示しました。これを受け、日本維新の会の吉村代表は…。日本維新の会・吉村洋文代表（２４日）「高市カラーがよく出た内容になっているなというふうに思います。あわせて、日本維新