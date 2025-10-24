立憲民主党などを支援する労働団体「連合熊本」は、今日（24日）定期大会を開き、新たな会長に山本寛事務局長（59）を選出しました。 【写真を見る】県内最大の労働組合「連合熊本」新会長に山本寛氏（59） 連合熊本は県内最大の労働団体で、県内32の組織、約5万6000人の組合員で構成しています。 その役員改選は2年に一度行いますが、これまで4期7年、会長を務めた電機連合出身の友田孝行会長（62）は退任を決め、17日が締め切