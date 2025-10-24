かつて日本でも活躍したラテン系女子レスラーがチャンピオンとして凱旋来日。長文メッセージでファンへ感謝の言葉を送った。【画像】美女レスラー、初々しい日本デビュー当時の写真で凱旋来日を懐かしむ注目を集めているのはWWE女子スーパースターで“メキシコ最高峰”ことステファニー・バッケルだ。チリ人の彼女は昨年9月にWWEに入団すると、3月に育成ブランドNXTの最高峰王座であるNXT女子王座を戴冠。今年5月の「RAW」昇格